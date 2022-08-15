Erzurumspor 0-0 Pendikspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, bir başka İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak.