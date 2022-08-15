Erzurumspor 0-0 Pendikspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, bir başka İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2022- 23:13
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta gol çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da lige birer puanla başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, bir başka İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak.