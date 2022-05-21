Kocaelispor ile Adanaspor TFF 1. Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 'Kocaelispor – Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Kocaelispor – Adanaspor maçına dair detaylar haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Kocaelispor – Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor – Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR – ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor – Adanaspor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da trtspor.com.tr ve BeIn Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.