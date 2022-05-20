Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Tuzlaspor, sahasında Samsunspor’a 4-2’lik skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından Samsunspor sezonu 51, Tuzlaspor ise 49 puanla kapattı.

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabakada 3 puana ulaşan taraf 4-2'lik skorla Samsun temsilcisi oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Antonio Tomane (2), Polat Yaldır ve Moryke Fofana kaydetti.

Tuzlaspor'un biri penaltıdan Ahmet Yazar ile bulduğu 2 gol müsabakadan puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Samsunspor sezonu 51, Tuzlaspor ise 49 puanla kapattı.

Maçtan dakikalar



5. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Fofana'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Tomane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



17. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inen Hüseyin'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazında Polat'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2



36. dakikada Ali'nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Fofana topla buluştu. Son çizgiye inen Fofana'nın kaleciyi çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3



38. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Yazar'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3



77. dakikada Fofana'nın ceza sahası içinde Mehmet Coşkun'a yaptığı müdahaleyi hakem Faruk Turtay penaltı olarak değerlendirdi.



78. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ahmet Yazar topu ağlara gönderdi. 2-3



90. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Fofana'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-4