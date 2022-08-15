Adanaspor 1-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Samuel Tetteh kaydetti. Konuk ekibin golü ise Kevin Mata'dan geldi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2022- 21:27
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede galip çıkmazken karşılaşma 1-1 sona erdi.
Ev sahibi Adanaspor'un 30. dakikada Samuel Tetteh ile bulduğu gole Tuzlaspor 45+1'de Kevin Mata ile yanıt verdi.
Bu sonuçla beraber iki takımda yeni sezona 1 puanla başlamış oldu. Ligin ikinci maç haftasında Adanaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Tuzlaspor kendi evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.