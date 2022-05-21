Gençlerbirliği ile Ümraniyespor TFF 1. Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 'Gençlerbirliği – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Gençlerbirliği – Ümraniyespor maçına dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği – Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği – Ümraniyespor r maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ – ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği – Ümraniyespor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da trtspor.com.tr ve BeIn Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.