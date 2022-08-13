Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Manisa FK ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Ibrahima Balde kaydetti.

Ayrıca konuk takımda 54. dakikada Youssouf Oulare, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Boluspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Manisa ise haftayı puansız kapattı.

Ligin ikinci haftasında Manisa FK sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Boluspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Manisa FK'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Orta alanda topu kapan Nizamettin pasını Diallo'ya aktardı. Diallo boş koşu yapan Gakpa'ya pasını verdi. Gakpa'nın sol ayağının içiyle yaptığı vuruş ağlara gitti. Ancak Video Yardımcı Hakem Uygulaması'nın (VAR) incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

24'üncü dakikada Manisa FK gole yaklaştı. Burak'ın pasıyla topla buluşan Erhan sol çaprazdan şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

54'üncü dakikada Boluspor 10 kişi kaldı. Çağrı'ya sert müdahalede bulunan Oulare, ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

71'inci dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Diallo'nun ceza sahasına doldurduğu topa Onur son anda müdahale etti.

90+1'inci dakikada 10 kişi mücadele eden Boluspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bülent'in ortasında Balde arka direkte topa dokundu: 0-1.

Karşılaşma Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.