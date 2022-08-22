Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Sefa'nın vurduğu top, savunmada bekleyen Oğuz'a çarptıktan sonra uzaklaştırıldı.

31. dakikada penaltı noktasında Miya'nın vurduğu top, araya giren Oğuz'a çarptı. Atağın devamında dönen topu ön çizgide kontrol eden Grahovac'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'de kaldı.

40. dakikada sağ kanattan Emre'nin açtığı ortada araya giren Gökhan Gönül, topu son anda kafayla vurarak arka kale direğinin dibinden kornere gönderdi.

62. dakikada rakibini çalımlayarak ceza sahası içine giren Bekircan'ın kaleye vurduğu sert topu file bekçisi son anda uzanarak kornere gönderdi.

75. dakikada Schwechlen'in sol kanattan yaptığı ortada Mayi'nin iyi yükselerek vurduğu topu, kaleci parmaklarıyla üst direkten kornere attı.

90. dakikada Ç. Rizespor'da karambolden dönen topu önünde bulan Alper, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

MAÇIN NOTLARI



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Bersan Duran xx, Kemal Elmas xx

Denizlispor: Hüseyin xx, Schwechlen xx, Oğuz xx, Hakan xx, Emre xx, Gökhan xx (Muhammet Özkal dk. 88 ?), Okan xx (Asım dk. 66 x), Muhammed xx, Bekir xx (Oğuzhan dk. 87 ), Mustafa xx (dk. 82 Berkant ?), Mayi xx

Yedekler: Abulkadir, Muhammed Eren, Allattin, Ahmet, Mehmet, Emre Furtana,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Rizespor: Tarık xx, Ercan xx, Emirhan xx, Bahadır xx, Gökhan Gönül xx (Kerem dk. 82 ?), Papa xx (Mithat dk. 82 ?), Grahovac xx (Koray dk. 82 ?), Benhur xx, Miya xx (Alper dk. 58 x), Sefa xx (Emircan dk. 64 x), Hurk xx

Yedekler: Zafer, Seyfettin, Efe, Alberk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarı kartlar: Oğuz (Denizlispor) Sefa, Miya, Alper, Emirhan, Kerem, Emircan, Tarık (Rizespor)