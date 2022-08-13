Çaykur Rizespor 1-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Rizespor ile Keçiörengücü puanları paylaştı!
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 21:13
Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Rizespor'un golünü 49. dakikada Enriko Papa kaydederken; Keçiörengücü'nün golü ise 71'de Muhammed Rashad'dan geldi.
Bu sonucun ardından iki takım da sezona 1'er puanla başlamış oldu.
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