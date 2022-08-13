Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Rizespor'un golünü 49. dakikada Enriko Papa kaydederken; Keçiörengücü'nün golü ise 71'de Muhammed Rashad'dan geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da sezona 1'er puanla başlamış oldu.