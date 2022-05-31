Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Play-off

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Play-off

Bandırmaspor ile İstanbulspor, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya bir rekabet içinde yer alacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022- 10:30