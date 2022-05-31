Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Finali'nin hakemi belli oldu

Spor Toto 1'nci Lig Play-Off Finali'nde, Süper Lig'e çıkacak 3. takım belli olacak. Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından, Bandırmaspor ile İstanbulspor da adını Süper Lig'e yazdırmak istiyor. İki takımın karşı karşıya geleceği finali yönetecek hakem belli oldu. İşte detaylar...