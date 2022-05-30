Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Play-off

TFF 1. Lig play-off final maçında Bandırmaspor Kocaeli Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Kazanan takımın Süper Lig'e yükseleceği kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bandırmaspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 1. Lig play-off final maçında heyecan dorukta. Bandırmaspor ile İstanbulspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finali 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınşanacak.