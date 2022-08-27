TFF 1.Lig'in 3. haftasında Erzurumspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Erzurumspor 13. dakikada Süleyman Koç ile öne geçti. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlıyını koyan deplasman ekibi Samsunspor Gaetan Laura'nın attığı iki golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Olanare 52. dakikada penaltıdan attığı gol ile karşılaşmanın sonucunu tayin etti.

Erzurumspor'da Herolind Shala ve Aaron Olanare kırmızı kart gördü.

Samsunspor puanını 5'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan Erzurumspor 3 puanda kalarak 10. sırada yer aldı.