Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 4-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Orhan Çekdar, 34 ve 48'de Kadeem Harris ve 52. dakikada ise Ezeh Francis kaydetti. Adana temsilcisinin tek golü ise 20. dakikada Youssef Ait Bennasser'den geldi.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 45 puana yükseldi. Adanaspor ise 44 puanda kaldı.

Ligin 35. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Menemenspor'la karşılaşacak. Adanaspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ezeh'in şutunda top savunmadan sekerek Çekdar Orhan'ın önünde kaldı. Çekdar'ın bekletmeden yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahası içine giren Ahmet Yazar, son çizgiye inerek ceza sahası içine pasını aktardı. Çekdar Orhan'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Burak'ta kaldı.

20. dakikada Celil'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre'nin yumrukla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde kısa düştü. Bennasser'in yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

34. dakikada sağ taraftan Ahmet Yazar'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya, uzak direkte gelişine sert vuran Harris topu ağlara gönderdi. 2-1

48. dakikada Çekdar Orhan'ın pasıyla topla buluşan Harris, rakibini geçerek ceza sahası içine girdi. Harris'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak buluştu. 3-1

52. dakikada Ezeh'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Yazar, ceza sahası içine koşu yapan Ezeh'e pasını aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh, kaleci Burak'ı geçerek meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 4-1

68. dakikada Erhan Kartal'ın kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun topta ceza sahası içinde topu kontrol eden Ezeh'in vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi.