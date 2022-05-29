Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik!

2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibi TECO Karacabey Belediyespor’u mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bodrumspor'u tebrik etti.