TFF 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Samsunspor - Altınordu maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Altınordu maçı 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.