Kocaelispor 2-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Mehmet Taş ve Berkay Dabanlı kaydetti. Manisa FK'nın tek golü ise Landre'den geldi.