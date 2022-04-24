Kocaelispor 2-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Mehmet Taş ve Berkay Dabanlı kaydetti. Manisa FK'nın tek golü ise Landre'den geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 18:09
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mehmet Taş ve 45+6. dakikada Berkay Dabanlı kaydetti. Manisa FK'nin tek golü 13. dakikada Loick Landre'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 40'a çıkardı. Manisa FK ise 46 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Bursaspor'u konuk edecek.