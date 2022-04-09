Bandırmaspor Boluspor maçı başladı! (CANLI)
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor sahasında Boluspor'u konuk ediyor. İlk iki şansını kovalayan Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor, ilk iki sırada yer alan Ümraniyespor-Ankaragücü maçının oynandığı haftada mutlak 3 puan hedefliyor. Bandırmaspor-Boluspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 13:57 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 14:00
BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bandırmaspor - Boluspor maçını TRT Avaz'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Allyson, Lokman, Caner, Kerim, Mehmet, Landel, Levent, Beykan, Keny
Boluspor: Selmani, Fethi, Tugay, Bregu, Hakan, Arda Şengül, Gökhan, Bülent, Bertu, Berk, Balaj