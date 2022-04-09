Bandırmaspor Boluspor maçı başladı! (CANLI)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor sahasında Boluspor'u konuk ediyor. İlk iki şansını kovalayan Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor, ilk iki sırada yer alan Ümraniyespor-Ankaragücü maçının oynandığı haftada mutlak 3 puan hedefliyor. Bandırmaspor-Boluspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 13:57 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 14:00