Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.



Maçtan dakikalar



10. dakikada Kethevoama, takım arkadaşından gelen pası tek topla ceza sahasında içindeki İbrahim'e gönderdi. İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada sol köşede topla buluşan Ciss, ceza sahası içerisinde ortası açtı. Tetteh'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

25. dakikada Adanaspor rakipten topu çaldı. Ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Bruns, direk kaleye şutunu çekti. Top kalecinin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

34. dakikada soldan rakiplerinden sıyrılarak derine inen Hıfsullah ceza sahasına ortasını açtı. Topa yükselen Fıratcan'ın şık kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-1

39. dakikada sağ taraftan Celil'in kullandığı köşe vuruşunda ortaya yükselen Ciss, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 2-1

53. dakikada Bruns'un pasında sağdan topu alan Fıratcan ceza sahasına ortasını açtı. Rakiplerinin arasından yükselen Ciss'in kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 3-1

90. dakikada topla buluşan Bruns ceza sahasına kadar sokuldu. Ardından Bruns kaleye şutunu çekti. Kaleci Atilla topu çeldi.