TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Denizlispor sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Denizlispor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında heyecan devam ediyor. Denizlispor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Tuzlaspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16:00'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.