TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Kocaelispor sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kocaelispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 30. hafta maçında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Denizlispor 3 Nisan Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.