İstanbulspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İstanbulspor-Gençlerbirliği CANLI İZLE

İstanbulspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İstanbulspor-Gençlerbirliği CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. 30. hafta karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Müsabakanın oynanmasına az bir süre kala futbolseverler İstanbulspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...