Samsunspor 0-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında ilk 2 iddiası bulunan Bandırmaspor play off hattında kalmak isteyen Samsunspor'u deplasmanda Milutin Osmajic'in golüyle 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 22:42
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren tek golü ise 66. dakikada Milutin Osmajic kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde puanını 52'ye yükseltti. Samsunspor ise 42 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, kendi sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Manisa FK deplasmanına konuk olacak