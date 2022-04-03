Balıkesirspor 1-5 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 mağlup etti. Erzurumspor'un gollerini Olanare (3), Eren Tozlu ve Mücahid kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü Batuhan İşçiler'den geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 18:06
BB Erzurumspor'un gollerini 11, 27 ve 64. dakikalarda Aaron Samuel Olanare, 46. dakikada Mücahit Albayrak ve 52. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Balıkesirspor'un tek golü ise 82. dakikada penaltıyı gole çeviren Batuhan İşçiler'den geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten BB Erzurumspor, ligde 5. sıraya yerleşti. 11 puanı bulunan Balıkesispor ise son sırada yer aldı.
Gelecek hafta BB Erzurumspor, Boluspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.