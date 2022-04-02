Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Samsunspor-Bandırmaspor CANLI İZLE
TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Samsunspor, evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar... TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Samsunspor, evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 11:04
TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
SAMSUNSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor Bandırmaspor maçının başlama düdüğü 20.30'da çalacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.