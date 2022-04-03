Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 2-0 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Adanaspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 78'de Kürşad Sürmeli kaydetti. Ayrıca konuk takımda 76. dakikada Evren Korkmaz direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Altınordu üst üste 4. galibiyetini aldı ve 34 puana yükseldi. Adanaspor ise 38 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Altınordu deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Adanaspor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.