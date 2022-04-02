İstanbulspor 0-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 18:27 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 18:27
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanan mücadelede iki takımda gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten İstanbulspor, 4. sıraya basamakta yer alırken 35 puanlı Gençlerbirliği 14. sırada kaldı.
Play-off mücadelesini sürdüren İstanbulspor önümüzdeki hafta Menemenspor'a konuk olurken Gençlerbirliği, Ankara derbisinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.