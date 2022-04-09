Bandırmaspor 3-0 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de 31. haftada ilk 2 iddiasını sürdüren Bandırmaspor sahasında Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Landel, Levent ve Beykan Şimşek kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 15:23
Ev sahibi takımın gollerini Landel, Levent ve Beykan Şimşek kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 55 yaparken, Boluspor 35 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Boluspor ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.