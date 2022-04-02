Boluspor Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Boluspor Manisa FK CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ek,p 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken; konuk takım ise 2 maçlık hasretinin dindirme peşinde... Peki; Boluspor Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Boluspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Boluspor Manisa FK maçının başlama düdüğü 13.30'da çalacak. Karşılaşma TRT Avaz ekranlarından naklen yayınlanacak.