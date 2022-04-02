Keçiörengücü Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Keçiörengücü Bursaspor CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Keçiörengücü taraftarının önünde galibiyetle almak isterken; Bursaspor ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Peki; Keçiörengücü Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Keçiörengücü sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Keçiörengücü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Keçiörengücü Bursaspor maçının başlama düdüğü 13.30'da çalacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.