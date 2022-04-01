Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 30. hafta maçında Tuzlaspor ile Ümraniyespor, Eyüp Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 13. sırada yer alıyor. 55 puanı bulunan Ümraniyespor ise 2. sırada bulunuyor.
TUZLASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak Tuzlaspor - Ümraniyespor maçı 1 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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