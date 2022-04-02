Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü sahasında Bursaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 2 maç sonra galip geldi. Yeşil-beyazlılar ise haftayı düşme hattında kapattı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 34. ve 71. dakikalarda Anthony Uzodimma kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 73. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun ayağından geldi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü 2 maç sonra kazandı ve 38 puana yükseldi. Bursaspor ise 28 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bursaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.