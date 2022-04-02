Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 34. ve 71. dakikalarda Anthony Uzodimma kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 73. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun ayağından geldi.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü 2 maç sonra kazandı ve 38 puana yükseldi. Bursaspor ise 28 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bursaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.