Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Erhan Çelenk ve 49'da Marvin Gakpa kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 77'de Bekim Balaj'dan geldi.
Bu sonucun ardından Manisa FK 40 puana yükseldi. Boluspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıkarken 35 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Boluspor deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Samsunspor'u ağırlayacak.