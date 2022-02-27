Ümraniyespor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede İstanbul ekibi çıkış peşindeyken, konuk takım da yenilmezlik serisini korumak istiyor. Peki; Ümraniyespor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, 'dönüm maçı' olarak gördüğü karşılaşmada Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Denizlispor karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyetin ardından iyice havaya giren Samsunspor, lig ikincisi olan rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak Süper Lig yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Kırmızı-beyazlılar, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor karşısında zorlu bir sınav verecek.

KAZANIRSA BÜYÜK AVANTAJ YAKALAYACAK

Kazanması halinde zirve yolunda dev bir adım atacak olan kırmızı-beyazlılarda tek hedef 3 puan. Zorlu sınav için İstanbul'a giden Samsunspor kafilesi, saat 16.00'da İstanbul'da yaptığı son idmanla Ümraniyespor karşılaşması için kampa girdi.

ÜMRANİYESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 13.30'da başlayacak kritik mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bülent Birincioğlu'nun düdük çalacağı maçta Hüseyin Aylak ve Nurettin Dinçer yardımcı hakem olarak görev yapacak.