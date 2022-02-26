TFF 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Erhan Çelenk ve Demba Diallo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 39. dakikada Erhan Çelenk ve 50. dakikada Demba Diallo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibin tek golü ise 85. dakikada Timur Temeltaş'tan geldi.

Öte yandan Eyüpspor'da Pa Dibba, mücadelenin 36. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Manisa FK, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Eyüpspor ise 42 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, 6 Mart Pazar günü saat 13.30'da Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise aynı gün saat 19.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak.