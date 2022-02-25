TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Denizlispor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Boluspor 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.