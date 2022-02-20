TFF 1. Lig'in 25. haftasında lider Ankaragücü sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi. Ankaragücü'nün golleri erdem Özgenç ve Kwabena'dan geldi. Bursaspor'un golünü ise Mehmet Erdem Uğurlu kaydetti.