TFF 1. Lig'in 25. haftasında lider Ankaragücü sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi. Ankaragücü'nün golleri erdem Özgenç ve Kwabena'dan geldi. Bursaspor'un golünü ise Mehmet Erdem Uğurlu kaydetti.
Ankaragücü 2-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ankaragücü sahasında kazandı!
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ankaragücü ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 21:15