Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor'a konuk oldu. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Muammer Sarıkaya, 67. dakikada Jetmir Topalli ve 72. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti.

Balıkesirspor'un tek golü ise 77. dakikada Halil Çolak'tan geldi.

Deplasmanda oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran İstanbulspor, bu skorla birlikte 42 puana ulaştı ve ligde 4. sıraya yerleşti. Sadece 3 galibiyeti bulunan Balıkesir temsilcisi ise 11 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Gelecek hafta İstanbulspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.