26 Aralık 2021, Pazar
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Ümraniyespor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak kritik bir 3 puan almış oldu.
Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Günün ilk maçında Ümraniyespor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstğnlüğü ile sonuçlandı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Mrsic, Yusuf Gültekin ve Muammer Denizhan Taşkan'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek sayısı ise Sandro Lima'dan geldi.
Bu skorla Ümraniyespor puanunu 39'a çıkardı, Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.
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