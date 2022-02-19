TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Tuzlaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Kocaelispor 19 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.