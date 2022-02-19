Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftasında Tuzlaspor, Kocaelispor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı

Geçen hafta 9 kişi kalmasına rağmen Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Tuzlaspor, bu maçın ardından 31 puanla 10. sırada yer aldı. 7 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Kocaelispor ise bu skorun ardından 28 puanla 14. sırada konumlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

45. dakikada Benhur'un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Tayfun'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta top kaleci İsmet'te kaldı.

88. dakikada ceza sahası içine topla giren Benhur'un rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda kaleci Emre topu oyun alanına çeldi.

90+4. dakikada Gueye'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Emre topu oyun alanına çeldi.