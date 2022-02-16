TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Menemenspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Menemenspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Menemenspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Ankaragücü maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.