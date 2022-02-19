TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Boluspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Gençlerbirliği 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.