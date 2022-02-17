Ümraniyespor 2-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Antonio Mrsic ve Alim Öztürk kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise Tetteh'den geldi.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 16:50