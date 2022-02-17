Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında evinde Adanaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi rakibini 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini Antonio Mrsic ve Alim Öztürk kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise Tetteh'ten geldi.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 49 yaparken, Adanaspor 33 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Ümraniyespor Manisa FK deplasmanına çıkacak. Adanaspor ise Erzurumspor'u konuk edecek.
Ümraniyespor 2-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Antonio Mrsic ve Alim Öztürk kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise Tetteh'den geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 16:50
Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında evinde Adanaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi rakibini 2-1 mağlup etti.