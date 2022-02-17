Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor'a puanı getiren golü 82. dakikada Oltan Karakullukçu kaydederken, Eyüpspor'un golünü 87. dakikada Cenk Alkılıç kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 19:00
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Erzurumspor'a puanı getiren golü 82. dakikada Oltan Karakullukçu kaydederken, Eyüpspor'un golünü 87. dakikada Cenk Alkılıç kaydetti.
Kış transfer döneminde Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralanan Oğulcan Çağlayan maçta 90 dakika sahada kaldı.
Eyüpspor bu sonuçla puanını 41 yaparken, BB Erzurumspor 43 puana çıktı.
Ev sahibi ekip ligin 26. haftasında Adanaspor deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise Menemenspor'u konuk edecek.