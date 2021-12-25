25 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 0-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırma’da gol sesi çıkmadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Play-off potasını yakından ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Play-off potasını yakından ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 32, İstanbulspor ise 27'e yükseltti.

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