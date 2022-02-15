Gençlerbirliği - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Play-off iddiasını sürdürmek isteyen başkanet ekibi bu karşılaşmadan mutlak 3 puan almak hedefinde. Karadeniz ekibi Samsunspor ise Ankara'dan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 1 . Lig'de 25. haftanın heyecanı Gençlerbirliği - Yılport Samsunspor maçıyla başlayacakEryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak.

Son lig maçında Altınordu'yu 2-1 yenen Gençlerbirliği, bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyor. Sahasında oynadığı son iki maçtan puansız ayrılan başkent ekibi, 29 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan konuk Yılport Samsunspor ise zorlu deplasmandan 3 puan ile dönerek üst sıralardan kopmak istemiyor. 35 puan ile play-off potasının 1 sıra altında bulunan Karadeniz ekibi, Ankara'da üst sıralara yükselme hedefiyle sahaya çıkacak.



GENÇLERBİRLİĞİ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto 1. Lig'de oynanacak olan Gençlerbirliği - Samsunspor maçı 15 Şubat Salı günü (bugün) saat 17.00'de TRT Spor'dan yayınlanacak.

