TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Ankaragücü sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Ankaragücü ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Bursaspor 20 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.