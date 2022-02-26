Gençlerbirliği 2-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği evinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Blessing Eleke kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 21:32
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Blessing Eleke kaydetti.
Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.
Gençlerbirliği, ligin 28. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Balıkesipor ise Denizlispor'u ağırlayacak.