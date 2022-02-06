Erzurumspor 1-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Manisa FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Erzurumspor'un tek sayısı Landre'nin kendi kalesine attığı golle geldi. Dadaşlar'da, Mustafa Akbaş kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 15:31 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 15:32
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Manisa FK'yı ağırladı.
Ev sahibi takım, zorlu maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Landre kendi kalesine attı.
Dadaşlar'da, Mustafa Akbaş, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.