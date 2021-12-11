11 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 1-1 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzla ile Menemen yenişemedi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. İki takım, Selçuk Alibaz ve Ibrahim Rasheed'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor ile Menemenspor, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Tuzlaspor'un golünü 82. dakikada penaltıdan Selçuk Alibaz kaydederken, Menemenspor'un golü 22. dakikada Ibrahim Rasheed'den geldi.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı. Menemenspor ise puanını 19'a yükseltti.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Tuzlaspor, 15 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Menemenspor ise aynı gün saat 19.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.

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